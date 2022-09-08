فقدان مادة السكر من مخازن ديوان التجارة بكامل تراب الجمهورية..

أكّد كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والتجارة والصناعات الغذائية سهيل بوخريص أن مادة سكر فقدت بشكل تام من مخازن الديوان التونسي للتجارة ببن عروس منذ أول أمس، مضيفا أنه فُقد أمس تماما من كامل مخازن الديوان بمختلف جهات البلاد.

وأوضح بوخريص في تصريح لاذاعة موزاييك أن تونس ابرمت اتفاقيات لتوريد 20 ألف طن من مادة السكر من الجزائر ستصل تونس على دفعات بألفي طن للدفعة الواحدة، مؤكدا أنه إلى حد اليوم لم تدخل أي دفعة من السكر التراب التونسي.

وتابع بوخريص ان 30 الف طن من مادة السكر مستوردة من الهند ستصل ميناء بنزرت في غضون 18 سبتمبر الجاري.

واعلن بوخريص ان معامل المشروبات الغازية توقفت عن الانتاج مدة ثلاثة ايام في اخر شهر اوت المنقضي كما توقفت مصانع البسكويت عن الانتاج مدة عشرة ايام بسبب الشح في مادة السكر الذي بدأ تسجيله منذ أواخر شهر جوان وتواصل الى شهر جويلية.

وقال بوخريص ان المصانع تتوزد بهذه المادة بنسبة لا تتجاوز 10 و 20% من الكميات المطلوبة للانتاج.

واوضح كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والتجارة والصناعات الغذائية باتحاد الشغل ان احتياجات تونس من مادة السكر يوما تقدر بالف طن مشيرا الى تونس لم تستورد منذ شهر جوان الماضي الى اليوم الا 50 الف طن من اصل 90 الف طن.