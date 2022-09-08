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آخر مستجدات أزمة القهوة..

2022/09/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف مدير الديوان التونسي للتجارة اليوم الخميس، أنه تم تدارك الخلل المسجل في توزيع مادة القهوة، مؤكدا توفر كميات بمخازن الديوان، مع تسريع عملية تسريح 7 الاف طن بما يغطي شهرين ونصف من معدل الاستهلاك الوطني من هذه المادة.

وقال بن عامر في تصريح لموزاييك، أنه بهدف إلى تدارك النقص في مادة القهوة المسجل الأسبوع الماضي تم تمكين أهم مصنعي هذه المادة من كميات تقدر بقرابة مرة ونصف من معدل استعمالاتهم اليومية، على أن تعمل هذه المصانع على امتداد كامل اليوم بهدف أن يعود توزيع القهوة الى نسقه الطبيعي في غضون بداية الأسبوع المقبل.

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