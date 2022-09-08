عاجل: شاهد عيان يفجر مفاجأة جديدة بخصوص مقتل شاب بالرصاص في “الباساج” (فيديو)

في متابعة لحادثة مقتل شاب بالرصاص في “الباساج” بالعاصمة يوم أمس كشف شاهد عيان وقريب الهالك الشاب محسن الزياني،أن المتوفى لم يكن يبيع السجائر المهربة وإنما أنواعا من الشوكولاطة والحلويات المهربة إلى محلات الفواكه الجافة بالمنطقة

وأوضح شاهد العيان، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الخميس، أن مصالح الديوانة لم تجد سلعا لدى المتوفى لأنه قام بتفريغها قبل وصولهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توجيه 4 طلقات مباشرة نحو محسن الزياني وإصابته عندما كان خارج السيارة وليس داخلها نافيا إصابة أي عون ديوانة في الحادثة، حسب روايته.

وأكد أن أعوان الديوانة لجأت إلى الغاز المسيّل للدموع عندما كان المتوفى بصدد تفريغ سلعته من السيارة، حسب قوله، قائلا إنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها عمليات مداهمة بالمنطقة.