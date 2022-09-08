يهمّ الطالبة بكافّة إختصاصاتهم/ منحة هامّة للدراسة في ألمانيا.. وهذه التفاصيل

DAAD هي أكبر منظمة تمويل في العالم للتبادل الدولي للطلاب والباحثين وتدعم أكثر من 100,000 من الطلاب الألمان والدوليين والباحثين في جميع أنحاء العالم كل عام، مما يجعلها أكبر منظمة تمويل في العالم من نوعها. وهي مؤسسة ألمانية في أوروبا تساهم في تشكيل منطقة التعليم العالي الأوروبية ومنطقة الأبحاث الأوروبية وتعزز المصالح الأوروبية في جميع أنحاء العالم. كما تساعد الدول النامية على بناء أنظمة التعليم العالي الخاصة بها، ودعم الدراسات الألمانية وبرامج اللغة الألمانية في الخارج.

مزايا منحة حكومة المانيا

🔹تقدم منحة DAAD الأجانب من البلدان النامية والصناعية حديثًا من جميع التخصصات الفرصة للحصول على درجة الدراسات العليا في جامعة ألمانية معترف بها من قبل الدولة.

🔹مستوى الدراسة: البكالوريوس بعد السنة الثانية و الماجستير و الدكتوراه

🔹المؤسسة: مؤسسة التبادل الاكاديمي الألمانية

🔹مكان الدراسة: في أي مدينة المانية بها جامعة

🔹مدّة المنحة : ما بين 12- 36 شهرًا

🔹راتب شهري يبلغ 850 يورو لطلاب الماجستير

🔹راتب شهري يبلغ 1200 يورو لطلاب الدكتوراه

🔹فوائد للتأمين الكاملة

🔹تكاليف السفر الى المانيا

🔹مساعدة في تقديم طلب التأشيرة الدراسية

شروط منحة داد

🔹يمكن التقديم في أي تخصص دراسي سابق

🔹لا يوجد عمر محدد للتسجيل في المنحة والدراسة في المانيا

🔹ارسال طلب التقديم مدعوماً بالوثائق والحقائق المطلوبة بشكل كامل

🔹التأخير في إرسال الطلب أو نقص الوثائق سيسبب لك رفض الطلب

🔹يجب أن تستوفي كل الشروط ومعايير القبول في المؤسسة

🔹استكمال طلب التقديم للمنحة بشكل كامل في المواعيد المحددة

🔹شرط الحصول على مؤهل أكاديمي معترف به.

🔹لديك الحافز والدافع المناسب للتقديم

الاوراق المطلوبة للتقديم

يجب أن تتم ترجمة المستندات من خلال مترجم معتمد الى اللغة الانكليزية أو الالمانية:

🔹صورة عن جواز السفر أو الهوية الوطنية

🔹نسخ من سجل الدرجات الاكاديمية

🔹بيان الغرض

🔹خطاب الحافز

🔹خطاب توصية

🔹السيرة الذاتية

🔹بيان العلامات المدرسية / الجامعية

🔹شهادات التدريب (إن وجدت )

هام: عند التقديم لأكثر من تخصص دراسات عليا (3 دورات كحد أقصى) ، يتعين عليك تقديم خطاب تحفيزي واحد يوضح سبب تقدمك لهذه الدورات المحددة ولماذا اخترت تلك الأولوية.

شهادة التوظيف من صاحب العمل في حال وجدت التي تثبت ما لا يقل عن عامين من الخبرة العملية ذات الصلة.

خطوات التسجيل في المنحة

🔹تحتاج أولاً الى الحصول على القبول في جامعة المانية

بعد الحصول على القبول, قم بالدخول الى الموقع الرسمي للمنحة في الأسفل من رابط التسجيل

🔹قم بتعبئة مستند الطلب الكامل

🔹قم بارفاق المستندات المطلوبة منك مع ملف الطلب.

🔹ارسل الطلب الى الجهة المانحة.

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رابط التقديم:

https://bit.ly/3sNqx8A

لمعرفة المزيد والتسجيل من اللينك التالي :

https://bit.ly/34S0qUt

قنوات التليجرام اللي لازم تتابعها يومياً عشان تستفيد

1- قناة المنح الدراسية:-

https://t.me/elmin7a

2-قناة الكورسات المجانية:-

https://t.me/coursatyy

3- قناة كورسات يوديمي:-

https://t.me/lorebeam

4- قناة طور حالك:-

https://t.me/tawer7alak