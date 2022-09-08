توننداكس يعكس اتجاهه نزولا في إقفال الخميس

أقفلت بورصة تونس حصّة، الخميس، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،3 بالمائة ويصل إلى مستوى 8192،26 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 9،1 مليون دينار، وفق تحليل ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم الشركة العصرية للخزف قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 5،1 بالمائة (1،030 دينار) متبوعا بسهم الشركة التونسيّة لصناعة الاطارات المطاطية، الذّي ارتفع بنسبة 4،3 بالمائة (3،130 دينار).

وفي المقابل تراجع سهم الشركة التونسيّة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4،5 بالمائة (116،040 دينار)، محققا حجم تداول بقيمة 1 مليون دينار.

كما انخفض سهم أوروسيكل بنسبة 3 بالمائة (31 دينار)، مسجلا حجم تداول بقيمة 467 ألف دينار.

واستأثر سهم شركة المنتوجات الصحيّة ” ليلا” بأكبر حجم تداول خلال الحصّة لتبلغ قيمته 1،5 مليون دينار، علما وأن السهم حقّق ارتفاعا بنسبة 2،3 بالمائة (9 دينار).