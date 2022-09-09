بعد وفاة الملكة إليزابيث: إعلان “تشارلز الثالث” ملكا لبريطانيا رسميا غدا السبت..

قالت صحيفة “تايمز”، إنه سيتم يوم غد السبت، إعلان تشارلز الثالث رسميا ملكا جديدا لبريطانيا.

وجاء في المقالة، أن الملك سيعود مع زوجته الملكة الجديدة كاميلا في 9 سبتمبر من قلعة بالمورال الاسكتلندية، حيث توفيت إليزابيث الثانية.

وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، وستمر عدة أشهر أخرى قبل التتويج، أصبح ابن إليزابيث الثانية ملكا للدولة في اللحظة التي توفيت فيها والدته. ومن المتوقع أن تكون أول خلوة للملك بعد الظهر، حيث سيكون أول لقاء له مع رئيسة الوزراء ليز تراس.

ومن المقرر أن يلتقي تشارلز الثالث مع دوق نورفولك الثامن عشر إدوارد فيتزالان هوارد الذي سيشرف على تنظيم جنازة الملكة الراحلة والتتويج.

في حوالي الساعة 18:00 (20:00 بتوقيت موسكو) في 9 سبتمبر، يجب أن يبث الخطاب التلفزيوني المسجل لتشارلز الثالث على الهواء وهو الأول له بصفته الجديدة.

بالتوازي مع ذلك، في الظهيرة سيدق جرس سيفاستوبول في البرج الدائري لقلعة وندسور (هذا الناقوس تم الاستيلاء عليه كغنيمة بريطانية في عام 1855 خلال حرب القرم).

ويجب أن يقرع هذا الناقوس دقة واحدة في الدقيقة بعدد السنوات التي عاشتها الملكة الراحلة. كانت آخر مرة قرع فيها هذا الجرس قبل 20 عاما، أثناء جنازة إليزابيث باوز ليون (1900-2002) والدة إليزابيث الثانية. وستدق الأجراس في دير وستمنستر وكذلك في كاتدرائية القديس بولس. وفي وقت لاحق، ستقام مراسم تأبين في هذا المعبد بمشاركة رئيسة الوزراء وأعضاء الحكومة.

في حديقة هايد بارك بلندن في 9 سبتمبر، ستطلق مدفعية الخيالة الملكية طلقات تحية فارغة بعدد سنوات حياة إليزابيث الثانية.

ووفقا للصحيفة، سيتعين على الحكومة تحديد مدة الحداد. ولا تستبعد الصحيفة أن يستمر الحداد ما بين 12 و 13 يوما حتى تشييع جنازة الملكة على أراضي قلعة وندسور.

وكالات