الدوري الاوروبي : مانشستر يونايتد يخسر أمام سوسيداد

افتتح مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بالهزيمة 1-صفر أمام ضيفه ريال سوسيداد، بينما هز الوافد الجديد ماركينيوس الشباك في فوز أرسنال 2-1 على مضيفه زوريخ يوم الخميس.

وتم تنفيذ دقيقة صمت في زوريخ ومانشستر بعد وفاة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، بينما أطلقت الجماهير في سويسرا صيحات استهجان خلال دقيقة الصمت.

وبملعب أولد ترافورد، أجبر يونايتد ضيفه سوسيداد على الدفاع لكن الفريق الإسباني صمد رغم محاولات كريستيانو رونالدو وأنتوني إيلانغا. وهز رونالدو الشباك في الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع مشاركة برونو فرنانديز بدلا من كريستيان إريكسن في الشوط الثاني، افتقر يونايتد للإبداع وزادت ثقة سوسيداد.

وكوفئ الفريق الإسباني في الدقيقة 59 عندما افتتح برايس مينديز التسجيل من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ليساندرو مارتينيز.

وفي المجموعة ذاتها، انتصر شريف تيراسبول 3-صفر على أومونيا نيقوسيا.

وتغلب لاتسيو الإيطالي 4-2 على فينوورد في المجموعة السادسة بفضل ثنائية ماتياس فيسينو.

واستهل المهاجم الشاب ماركينيوس مسيرته مع أرسنال بطريقة رائعة حيث سجل هدفا وصنع آخر في الفوز 2-1 على زوريخ.

وافتتح اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما، والذي انضم من ساو باولو قبل انطلاق الموسم، التسجيل وصنع هدف الفوز لزميله إيدي نكيتياه بعد أن كان ميرلينغ كريزيو أدرك التعادل لزوريخ من ركلة جزاء.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، بدأ ايندهوفن مشواره بشكل متواضع حيث تعادل 1-1 على أرضه مع بودو/جليمت بينما خسر روما، الذي فاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، 2-1 أمام مضيفه لودوجورتس في المجموعة الثالثة.

وأدرك فريق المدرب جوزيه مورينيو التعادل في الدقيقة 86 عن طريق البديل إلدور شومورودوف، لكن البرازيلي نوناتو أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد ذلك بدقيقتين.

وحقق ريال بيتيس الفوز 2-صفر على مضيفه هلسنكي بثنائية ويليان جوزيه في المباراة الأخرى للمجموعة.