بالأسماء/ تعيينات جديدة في سلك المعتمدين #خبر_ عاجل

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، جملة من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية تمّ بمقتضاها إجراء حركة جزئية في سلك المعتمدين في عدد من الولايات.

حيث تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 31 أوت 2022، نقل فارس الماجري المعتمد الأوّل بولاية سوسة بمثل خطّته إلى ولاية تونس، حيث باشر مهامه منذ 25 أوت الفارط.

كما تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 31 أوت 2022، تكليف الآتي ذكرهم بمهام معتمد:

ـ حسنة الكريفي بمركز ولاية القصرين.

ـ حاتم الرياحي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين.

ـ محمد حسان الشواشي بمعتمدية حمام سوسة ولاية سوسة.

وقد باشروا مهامهم منذ 19 أوت 2022

وأيضا تمّ بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022، تكليف الآتي ذكرهم بمهام معتمد منذ 12 أوت الفارط:

ـ فوزي شرادة بمعتمدية الحرايرية ولاية تونس.

ـ توفيق مناصري بمعتمدية توزر ولاية توزر.

ـ عبد الرحمان عيدودي بمعتمدية تمغزة ولاية توزر.

ـ فوزي شوشان بمعتمدية عقارب ولاية صفاقس.

وبمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022، تمّ تكليف الآتي ذكرهما بمهام معتمد:

ـ حنان الدريدي بمركز ولاية نابل.

ـ خليل جملي بمعتمدية حمام الأغزاز ولاية نابل.

حيث باشروا مهامهم بتاريخ 10 أوت 2022.

كما كُلّف الآتي ذكرهم بمهام معتمد منذ 10 أوت 2022:

ـ محسن الجبالـي بمعتمدية الكاف الشرقية ولاية الكاف.

ـ سمير الحسناوي بمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد.

ـ سعد الهمامـي بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.

ـ فرحات بورقعاوي بمعتمدية أم العرائس ولاية قفصة.

وبمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022، تمّ تكليف الاتي ذكرهما بمهام معتمد منذ 22 جويلية 2022:

ـ عطاف عويشــي بمركز ولاية أريانة.

ـ سمر البحــري بمركز ولاية أريانة.

ـ الأسعد الورتانـي بمعتمدية صفاقس الغربية ولاية صفاقس.

وبمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022، كُلّف الآتي ذكرهم بمهام معتمد:

ـ رضوان التيمومي بمعتمدية جبنيانة ولاية صفاقس.

ـ سالم الأحول بمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس.

ـ ماجد نوير بمعتمدية منزل تميم ولاية نابل.

ـ ياسين بن عامر بمعتمدية الميدة ولاية نابل.

وقد باشروا منذ 18 جويلية 2022.

وبمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022، تمّ نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم:

ـ رضا الرحيمي معتمد الحرايرية ولاية تونس إلى معتمدية الكريب ولاية سليانة.

ـ فيصل العجمـي معتمد المكناسي ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية بنزرت الجنوبية ولاية بنزرت.

ـ محمد زياد الدعلول معتمد أم العرائس ولاية قفصة إلى معتمدية بوعرادة ولاية سليانة.

ـ الأنوار الحجاجي معتمد توزر ولاية توزر إلى معتمدية العروسة ولاية سليانة.

ـ محمد كمال لبيض معتمد عقارب ولاية صفاقس إلى معتمدية مطماطة الجديدة ولاية قابس.

وقد باشروا مهامهم منذ 10 أوت الفارط.

كما نُقل فادي خليل معتمد سليانة الشمالية ولاية سليانة بمثل خطته إلى معتمدية قصيبة المديوني ولاية المنستير منذ 25 أوت 2022، وذلك بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.

تمّ نقل المكـي العاتي معتمد الزهور ولاية القصرين بمثل خطته إلـى معتمدية تستور ولاية باجة ابتداء منذ 22 أوت الفارط، وذلك بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.

وبمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 31 أوت 2022، نُقل كمال ماجري معتمد حمام سوسة ولاية سوسة بمثل خطته إلـى معتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة منذ 17

أوت 2022.

كما نُقل حسن بريني معتمد قصور الساف ولاية المهدية بمثل خطته إلى معتمدية الحمامات ولاية نابل منذ 12 أوت الفارط، وذلك بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 31 أوت 2022.

وبمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022، نُقل منذ 12 أوت الفارط، محسن الأشعل معتمد دخيلة توجان ولاية قابس بمثل خطته إلـى معتمدية سيدي حسين ولاية تونس.

وأيضا بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 31 أوت 2022، تمّ نقل أحمد بونمشة معتمد تمغزة ولاية توزر بمثل خطته إلـى معتمدية مطماطة ولاية قابس، وذلك منذ 5 أوت الفارط.