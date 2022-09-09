هذا موعد العودة الدراسيّة ورزنامة العطل المدرسيّة #خبر_ عاجل

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، ان السنة الدراسية الجديدة 2022 /2023 ستنطلق بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، على ان تكون العودة بالنسبة للمدرسين يوم 14 سبتمبر.

وكشفت الوزارة، في منشور وجهته الى المديرين العامين والمندوبين الجهويين ومديري المدارس والمعاهد، عن رزنامة العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة 2022 /2023، التي برمجت فيها، بالاضافة الى الاعياد الدينية والوطنية، اربع عطل مدرسية تتوزع على النحو التالي:

عطلة المولد النبوي الشريف: يوم واحد يضبط في الإبان (8 أكتوبر 2022).

عيد الجلاء: يوم السبت 15 أكتوبر 2022.

عطلة نصف الثلاثي الأول: من يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 إلى يوم الأحد 6 نوفمبر 2022.

عيد الثورة وعطلة الشتاء ورأس السنة الميلادية: من يوم السبت 17 ديسمبر 2022 إلى يوم الأحد 1 جانفي 2023.

عطلة نصف الثلاثي الثاني: من يوم الاثنين 6 فيفري 2023 إلى يوم الأحد 12 فيفري 2023.

عطلة الربيع: من يوم الاثنين 20 مارس 2023 إلى يوم الأحد 2 أفريل 2023.

عيد الفطر: ثلاثة أيام تضبط في الإبان.

عيد الشغل: يوم الاثنين غرة ماي 2023.