المنستير: حجز 88 طنا من البطاطا و360 علبة تبغ وتحرير 91 مخالفة اقتصادية 

أسفرت حملة إقليمية لمراقبة المنتوجات الغذائية الحساسة والمواد المدرسية بولاية المنستير، نظمتها اليوم الجمعة، الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع الشرطة البلدية والحرس البلدي بمختلف معتمديات الجهة، وبمشاركة 14 فرقة للمراقبة الاقتصادية من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان، عن تسجيل 91 مخالفة اقتصادية خلال 628 زيارة ميدانية، منها 95 زيارة على الطرقات، وفق ما أفادت به “وات”، المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالنيابة، زهرة ثابت.

وتوزعت المخالفات الاقتصادية إلى 35 مخالفة في عدم إشهار الأسعار، و17 مخالفة في الزيادة غير القانونية وعدم الاستظهار بالفواتير، و13 مخالفة اقتصادية في عدم وسم آلات الوزن، و6 مخالفات اقتصادية في الترفيع في الأسعار، و6 مخالفات اقتصادية في عدم توفير سندات النقل، و6 مخالفات في إخفاء بضاعة والامتناع عن البيع والبيع المشروط، والبقية مختلفة، منها عدم تعليق لافتة المحل التجاري.

وأسفرت ذات الحملة الإقليمية عن حجز 88 طنا من البطاطا بالمخازن بالساحلين، منها 80 طنا وقع حجزها من أجل مسك مخزونات بغرض بيعها أو المضاربة، دون أن تتوفر في ماسكها شروط ممارسة النشاط، و8 أطنان من البطاطا من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشراء.

وحجزت أيضا على الطرقات 360 علبة تبغ محلية بقيمة 3 آلاف و200 دينار لعدم الاستظهار بالفواتير. وسيقع إعادة ضخ مادتي البطاطا والتبغ في المسالك القانونية وتأمين قيمتها في الخزينة العامة للدولة، وذلك بعد استصدار إذن من النيابة العمومية.

وكان والي المنستير أعطى إشارة انطلاق هذه الحملة الإقليمية من أمام مقر الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، مؤكدا، بالمناسبة، أنّ التقلبات في الأسعار في السوق العالمية ستنتج عنها بعض السلوكيات الاحتكارية ومحاولات جني أرباح ظرفية غير مشروعة. وأضاف أنّه سيقع ردع مثل هذه المخالفات للمحافظة على أمن وقوت المواطن.