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من مقر وزارة التجارة: سعيد يفتح النار على المحتكرين..

2022/09/09 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اعتبر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال زيارة أداها بعد ظهر الجمعة إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالعاصمة، أن الهدف من تخزين بعض المواد في عدد من المناطق واحتكارها، يتمثل في “تأجيج الأوضاع الاجتماعية لأهداف سياسية، فضلا عن الربح غير المشروع”، مشددا على ضرورة “التعامل بأكثر صرامة مع الذين لا يتورعون عن الاحتكار والمضاربة غير المشروعة”.
وأكد رئيس الدولة، وفق ما نقله بلاغ إعلامي نشرته الرئاسة مساء الجمعة، “ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس”، مشيرا إلى أن “من بين المظاهر التي صارت معهودة، هو أن الذي يفترض أنه مؤتمن على قوت الشعب، صار بدوره شريكا في هذه الأزمات المتتالية”.
وأكّد الرئيس قيس سعيد أهمية أن “تضطلع الهياكل الرسمية بدورها كما يجب وبدون تردد في تطبيق القانون على الجميع”.

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