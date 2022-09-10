الصحفي غسّان بن خليفة يدخل في اضراب جوع.. ومطالب باطلاق سراحه (فيديو)

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين ولجنة الدفاع عن الصحفي غسان بن خليفة والائتلاف المدني مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي غسان بن خليفة الذي يخوض إضراب جوع بسبب إيقافه بطريقة غير قانونيّة.

وقد أكد عضو الإئتلاف المدني في تصريح لـ”المصدر” أن إيقاف غسّان بن خليفة غير قانوني وبدوم أي موجب مشيرا أنّه قد تمّ منع محاميه من زيارته.

وشدّد محدّثنا أنه سيتمّ اتخاذ خطوات تصعيديّة في حال لم يتمّ اطلاق سراحه داعيا في الآن ذاته كافة نشطاء المجتمع المدني الى الوقوف ضدّ هذه الممارسات التي تطال أصحاب الرأي الحر.

كما تمّ تحميل المسؤوليّة لوزير الداخليّة ووزيرة العدل ولرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد الذي تدهورت في عهده الحريات.