أجنبيّة من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة تسرق مصوغا من أحد المحلّات بجرجيس

اثر إعلام صاحب محل لبيع الصاغة بجرجيس عن تعرضه لسرقة قطعة مصوغ “فردة” عيار 18 من داخل محله من قبل إمرأة من جنسية إحدى الدول المجاورة بعد إيهامه بنيتها شراء بعض المصوغ، أمكن في وقت وجيز التعرّف على المظنون فيها وهي من ذوي الاحتياجات الخصوصية، وإيقافها على مستوى محطة النقل البري بالجهة بحوزتها حقيبة تحتوي على مجموعة من المصوغ.

وبالتحري معها بالحضور الدائم لمترجمة محلّفة، إعترفت بما نسب اليها إضافة إلى سرقة قطعة مصوغ أخرى من محل صاغة بجهة حومة السوق جربة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنها، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للامن الوطني على “فايسبوك”.