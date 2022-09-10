غرق مركب حرقة بالشابة: حصيلة المفقودين وعدد الأشخاص الذين تمّ انقاذهم

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الجبابلي ، تواصل عمليات البحث عن المفقودين بعد غرق مركب على متنه مهاجرين غير نظاميين بسواحل الشابة، في الليلة الفاصلة بين 6 و 7 سبتمبر 2022.

وذكر في بلاغ أصدره اليوم السبت، بأن وحدات الحرس البحري بالاستعانة بفريق غوص تابع لجيش البحر ومجموعة جارات الشباك تمكنت من نجدة و إنقاذ 14 مهاجرا غير نظامي وانتشال 6 جثث.

وأضاف أن فرقة الارشاد البحري باشرت قضية عدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية حيث تبين من الأبحاث الاولية وجود ما بين 14 و 17 مفقودا، ما يرجح تواجد بين 34 و 37 مهاجرا سريا على المركب، ولا تزال عمليات البحث متواصلة بدعم مروحية من الوحدة الجوية.

ودعا الجبابلي إلى الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية. من جهة أخرى، مفيدا بأن الاقاليم البحرية بالادارة العامة لحرس الحدود تمكنت في الفترة الممتدة من 01 جانفي الي 09 سبتمبر 2022 من احباط 1489 عملية هجرة غير نظامية.

كما أضاف المصدر نفسه، أنه تم منع محاولة اجتياز 20018 شخص من بينهم 7552 يحملون الجنسية التونسية و 12466 من جنسيات جنوب الصحراء و الإحتفاظ ب 526 منظما، إضافة الى حجز 823 وسيلة بين زوارق ومراكب.