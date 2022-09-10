الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية تتواصل إلى يوم غد الأحد بالعاصمة

أفادت وزارة تكنولوجيات الإتصال أن الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية على الجوال تتواصل إلى غاية يوم غد الأحد 11 سبتمبر 2022 بتونس العاصمة ب 3 مكرر نهج انقلترا 1000 تونس (مقر الوزارة سابقا).

وأوضحت الوزارة، وفق ما نشرته، السبت، أن فريقا تقنيا مختصا متكون من إطارات الوزارة ومشغلي الاتصالات الثلاث، خلال هذه الحملة، يقدم الإحاطة الفنية اللازمة للتسجيل ثم تفعيل خدمة الهوية الرقمية على عين المكان. وأضافت الوزارة أن الحملة ستتواصل بكامل ولايات الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وذكرت الوزارة، أنه يمكن للمواطنين من خلال إستعمال الهوية الرقمية www.e-houwiya.tn ، الولوج للبوابة المواطن للخدمات الإلكترونية www.e-bawaba.tn ، للحصول على مضمون الحالة المدنية لصاحب الهوية والأبناء أيضا.

يذكر أن وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، قد أعطى أمس الجمعة، إشارة انطلاق الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية على الجوال.

وتهدف هذه الحملة الوطنية، الى مزيد التعريف والتحسيس بخدمة الهوية الرقمية على الجوال التي تم اطلاقها يوم 3 اوت 2022، لفائدة عموم المواطنين حيث ستمكنهم هذه الخدمة من النفاذ الى مختلف الخدمات الإدارية على الخط.