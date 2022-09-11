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المنستير: حالة وفاة و3 إصابات إضافية بفيروس كورونا المستجد

2022/09/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت المندوبية للصحة بولاية المنستير، 3 اصابات جديدة بفيروك كورونا بالاضافة الى حالة وفاة واحدة وذلك يوم 9 سبتمبر الجاري.
وقد تطور مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، في الجهة، إلى 1178 وفاة وارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا بالجهة إلى 65 ألفا و929 إصابة من بينها 3 إصابات إضافية مسجلة بمعتمديات المنستير وجمال والمكنين بتاريخ 9 سبتمبر الجاري.

وتعدّ الجهة 62 حالة نشطة منها حالة مقيمة بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال وحالتين بالمستشفي الجهوي الدكتور امحمد بن صالح بالمكنين.

وحافظت الجهة على مستوى اختطار منخفض إذ سجلت خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى غاية 9 سبتمبر الجاري 26 إصابة إضافية أي 4 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير.

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