حكم الفيديو يحرم يوفنتوس من فوز متأخر في التعادل 2-2 مع سالرنيتانا

أحرز ليوناردو بونوتشي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعوض يوفنتوس تأخره بهدفين ويتعادل 2-2 مع ضيفه سالرنيتانا في البطولة الإيطالية لكرة القدم يوم الأحد، لكن حكم الفيديو المساعد حرم فريق المدرب ماسيميليانو أليغري من الفوز في نهاية فوضوية.

وبدا أن يوفنتوس، الذي تعادل للمرة الرابعة في ست مباريات هذا الموسم، خطف الفوز والثلاث نقاط عندما وضع البديل أركاديوش ميليك الكرة في المرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

وطُرد ميليك لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خلع القميص أثناء احتفاله قبل إلغاء الهدف، كما طُرد زميله خوان كوادرادو وفيدريكو فاتسيو لاعب سالرنيتانا بسبب شجار.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن بعشر نقاط بينما يملك سالرنيتانا سبع نقاط في المركز العاشر.

وتقدم الفريق الضيف بعد 18 دقيقة عندما حول أنطونيو كاندريفا تمريرة باسكوالي مازوتشي العرضية إلى داخل المرمى من مدى قريب.

وهز دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الشباك بعد 20 دقيقة بتسديدة منخفضة باتجاه القائم البعيد لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وعزز كشيشتوف بيونتك من تقدم سالرنيتانا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول احتسبها الحكم بعد لمسة يد على جليسون بريمر.

وسدد المهاجم البولوني الكرة داخل المرمى بعدما أرسل ماتيا بيرين حارس يوفنتوس في الاتجاه الآخر.

ودبت الحياة في صفوف يوفنتوس عندما قلص بريمر الفارق في الدقيقة 51 بضربة رأس رائعة، ثم فرض فريقه هيمنته على المباراة وحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من توني فيلينيا على أليكس ساندرو.

وأنقذ لويجي سيبي تسديدة بونوتشي لكن الكرة ارتدت لمدافع يوفنتوس الذي وضعها في المرمى.

وبدا أن يوفنتوس قد اقتنص بالثلاث نقاط عندما ارتقى ميليك عند القائم القريب ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية إلى داخل الشباك ويحتفل بعدها بشكل صاخب.

وذهب بعدها الحكم ماتيو مارتشينارو لمراجعة الهدف على شاشة حكم الفيديو وبعد توقف طويل ألغاه بسبب وجود بونوتشي في موقف تسلل أمام حارس المرمى عندما لمس ميليك الكرة.

ويظل يوفنتوس، الذي بدأ مشواره في رابطة أبطال أوروبا بالهزيمة 2-1 على ملعب باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي، دون هزيمة في البطولة الإيطالية بعد أربعة تعادلات وانتصارين.

وسيستضيف بنفيكا البرتغالي في رابطة الأبطال يوم الأربعاء المقبل وبعدها سينتقل لمواجهة مونزا متذيل الترتيب قبل فترة التوقف الدولية.

ر-امين