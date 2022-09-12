تعزيز الشراكة بين اتصالات تونس ومجمع بن جمعة

أعلنت اتصالات تونس الرائدة في مجال الخدمات الموجهّة للمؤسسات ببلادنا عن شراكة جديدة مع مجمع بن جمعة.

وقد تم توقيّع هذا العقد يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 من قبل السيّدين الأسعد بن ذياب الرئيس المدير العام لاتصالات تونس وممثّل عن مجمع “بن جمعة” السيّد مروان بن جمعة.

وبفضل هذه الاتفاقية، سيستفيد مجمع بن جمعة بمجموعة متنوعة من العروض الاتصاليّة لاتصالات تونس في مجالات الهاتف القار والجوّال وتراسل المعطيّات.

وقد رحبّ السيّد الأسعد بن ذياب الرئيس المدير العام لاتصالات تونس بهذه الشراكة مؤكدا التزام المشغل الوطني بتلبية متطلبات شريكه بجودة عالية على المدى الطويل مضيفا : “ستدعم اتصالات تونس مجموعة بن جمعة في تطوير نشاطها من خلال تزويدها بحلول اتصاليّة مبتكرة تحسن الإنتاجية وترشد كلفة الخدمات الاتصاليّة بها”

ومن جانبه، صرّح السيّد مروان بن جمعة أن هذا التوقيع يعكس الثقة التي نضعها في شريكنا التكنولوجي اتصالات تونس، مشدّدا على أهميّة تعزيز القدرات الرقميّة للمجموعة لضمان تطويرها.

وتم تنظيم حفل التوقيع في المقر الاجتماعي لاتصالات تونس في أجواء وديّة وبحضور ممثلين عن الشريكين.