إيقاف عدد من التّونسيّين في ليبيا #خبر_ عاجل

أكّد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، إيقاف مجموعة من العمال التونسيين أصيلي ولاية القصرين، من طرف جهة رسمية في ليبيا في إطار حملة أمنية.

وأضاف عبد الكبير في تصريح لموزاييك أف أم أنه تم الإفراج عن 7 منهم فيما تم الإبقاء على شقيقين في حالة إيقاف، يعمل المرصد بالتنسيق مع جهات في ليبيا على إطلاق سراحهما.

وندد عبد الكبير بهذه الممارسات، قائلا: ” حتى وان كانت عملية الإيقاف في إطار اجرءات أمنية روتينية عادية فإن الامر غير مقبول، اعتبارا لأن طريقة الإيقاف كانت غير قانونية خاصة وأن الموقوفين عمال يحملون جوازات سفر تونسية ويعملون في إطار القانون”.