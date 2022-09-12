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بطولة الرابطة المحترفة الاولى: سحب الرزنامة يوم الاربعاء القادم

2022/09/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاثنين ان عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى ستجرى يوم الاربعاء 14 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا (س 11) بقاعة الندوات بالادارة الوطنية للتحكيم الكائنة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
يذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2022-2023 ستجرى وفق نظام المجموعتين تضم كل مجموعة 14 فريقا.
وستكون ضربة البداية للموسم الكروي الجديد يوم 30 سبتمبر الجاري.

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