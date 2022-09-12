بورصة تونس تنهي مداولات الإثنين على تراجع بنسبة 0،19 بالمائة

مع مستهل الأسبوع، أقفلت بورصة تونس حصة، الإثنين، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،19 بالمائة عند مستوى 8185،34 نقطة، وسط حجم تداول جملي بنحو 7 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،4 بالمائة (4،060 دينار)، علما وأن الأداء السنوي للسهم تراجع بنسبة 27،5 بالمائة.

كما ارتفع سعر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق بنسبة 3،1 بالمائة ( 6،560 د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 276 ألف دينار. وسجل أداء السهم تحسّنا بنسبة 23،8 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وفي المقابل، تقهقر سهم ” تلنات” بنسبة 5،9 بالمائة (7،430 د)، متبوعا بسهم مجموعة بولينا القابضة الذي تراجع، أيضا، بنسبة 5،9 بالمائة (9،500 د) مسجلا حجم تداول بقيمة 28 ألف دينار، علما وأن السهم شهد تراجعا منذ بداية سنة 2022 بنسبة 14 بالمائة.

واستأثر سهم البنك التونسي بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 1،6 مليون دينار، في المقابل انخفض سعره بنسبة 0،36 بالمائة (5،500 ). وتطوّر أداء السهم بنسبة 22،9 بالمائة منذ بداية سنة 2022.