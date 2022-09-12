وحدات تابعة لجيش البحر تنقذ 211 مهاجرا غير نظامي

تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر، في نهاية الأسبوع المنقضي، من إنقاذ 211 مهاجرا غير نظامي وذلك في ثماني عمليات إنقاذ مختلفة، بمواقع جنوب شرق قليبية (ولاية نابل) وشرق رأس معمورة (ولاية نابل) وجنوب شرق الشابة (المهدية) وشرق المهدية وشمال الكتف (ولاية مدنين) والمصطبة البترولية “عشترت” (جزيرة قرقنة ولاية صفاقس).

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين، أن أعمار المهاجرين غير النظاميين تتراوح بين 14 و49 سنة ومن بينهم 3 نساء، مضيفة أنه تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.