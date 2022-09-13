إحباط 34 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 554 مهاجرا من الغرق



أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والجنوب والشمال، ليلة البارحة، 34 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وتمكنت من نجدة وإنقاذ 554 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأفاد ذات المصدر، في بلاغ الثلاثاء، بأن إقليم الحرس البحري بالوسط أحبط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقام بنجدة وإنقاذ 402 مجتازا، بينهم 351 من جنسيات جنوب الصحراء.

بدوره، أحبط إقليم الحرس البحري بالساحل 11 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقام بنجدة وإنقاذ 72 مجتازا تونسيا، في حين تمكن إقليم الحرس البحري بالجنوب من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 72 مجتازا، بينهم 26 من جنسيات جنوب الصحراء.

أما إقليم الحرس البحري بالشمال فقد أحبط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقام بنجدة وإنقاذ 8 مجتازين تونسيين. كما حجزت وحدات الحرس 17 مركبا بحريا و14 محركا.