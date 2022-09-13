هذا رد اتحاد الشغل بخصوص المقترح الحكومي الجديد للزيادة في الأجور..

انتهت مساء أمس الاثنين 12 سبتمبر 2022 جلسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في الأجور دون التوصّل إلى حلّ، وفق ما نشره موقع ”الشعب نيوز”.

وكان من المنتظر أن تكون جلسة الأمس ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراطون من الجلسات غير أن وفد الاتحاد اصطدم باقتراح لم يتم التفاوض فيه سابقا ورغم ذلك تقدم الوفد النقابي باقتراح لزحزحة العقبة امام التوصل إلى اتفاق وانتظار بعد فترة إمهال للطرف الحكومي ببعض الساعات لاحتساب الكلفة والآثار المالية لتستأنف الجلسة مساء على تعليل غير مبرر أرجع الأمر إلى عوامل خارج إطار التفاوض.

وحسب الموقع ذاته فان الجلسة انفضت دون نتائج ودون موعد جديد وكل الاحتمالات واردة كما توقعت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد.