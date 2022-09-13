قابس: مقترحات مشاريع في المخطط التنموي 2023 – 2025 لتغيير المنوال التنموي الحالي

أفاد رئيس بلدية تبلبو نعمان الجمل بولاية قابس ان جلسة المقاربة المتعلقة بالمخطط التنموي 2023 – 2025 التي انعقدت يوم أمس الاثنين بمدينة الثقافة باشراف وزير الاقتصاد والتخطيط قد كانت بناءة، جددت فيها السلط الجهوية واطارات الجهة مطالبتهم بتنفيذ كل القرارات الوزارية التي تم الاعلان عنها لفائدة الولاية في مختلف المجالس الوزارية السابقة.

وبين الجمل انه تم التاكيد خلال الجلسة على ضرورة معالجة الملف البيئي وتعويض ولاية قابس عن الاضرار البيئية والصحية والاقتصادية التي لحقت بها بسبب التلوث الصناعي المتواصل منذ نصف قرن بحزمة من المشاريع الصحية والتنموية من بينها بالخصوص احداث مستشفى جامعي جديد وكلية للطب ومستشفى للأمراض السرطانية.

وذكر أنه تم اقتراح تغيير المنوال التنموي الحالي وبارساء منوال جديد قائم على استدامة التنمية ومن ذلك التسريع بانجاز مشروع المدينة الاستشفائية بالخبايات بالحامة الغربية واحداث منطقة سياحية ايكولوجية بالزارات وتطوير نشاط الميناء التجاري بقابس واحداث المنطقة اللوجستية بقابس وتهيئة المناطق الصناعية بالحامة ومطماطة الجديدة والمطوية.

كما اكد المشاركون على ضؤوؤة التسريع بحماية ميناء الصيد البحري بالزارات وباحداث ميناء جديد بغنوش وبتهيئة الطريق الساحلية من الهيشة بالمطوية الى الزارات مرورا بغنوش وقابس وبانجاز محضنة للمؤسسات ومركز افريقي للسلامة البيئية والصناعية وببناء محطة لتحلية مياه البحر من قبل المجمع الكيميائي التونسي لاستغلالها في المجال الصناعي.

وطالبوا بانجاز قطبين للتطهير بقابس الجنوبية وقابس الشمالية وبتطهير المدن غير المرتبطة بشبكات الديوان الوطني للتطهير وباحداث ادارة جهوية للبيئة وبدعم القطب الجامعي بقابس بعدد من المؤسسات الجامعية الجديدة فضلا عن تعزيز البنية الأساسية لقطاعات الثقافة والشباب والرياضة والمرأة والطفولة والفلاحة والتجهيز والاسكان.