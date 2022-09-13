نشوب حريق بمكتبة عموميّة بسيدي حسين

نشب اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 حريق بالمكتب الخارجي لبناية مكتبة عمومية بسيدي حسين بتونس العاصمة.

وبإجراء التحريات الميدانية اللازمة، تبين أن الحارس الليلي للمكتبة هو من قام بإضرام النار داخلها، فتم على الفور القبض عليه واقتياده إلى مقر مركز الاستمرار بالمنطقة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني بالفايسبوك.

و بالتحري معه، أنكر كل ما نسب إليه رغم مجابهته بتصريحات الشاهد، مفيدا أنه شاهد 5 أشخاص بصدد الهروب من السور الخلفي للمركب مباشرة قبل اندلاع النيران.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من اجل” إضرام النار عمدا بمؤسسة عمومية “، علما وأن الأبحاث متواصلة من قبل فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين.