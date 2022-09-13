عاجل: حقيقة الزيادة في أسعار السجائر..وهذه التفاصيل..

ضبطت وزارة المالية قائمة المنتوجات المختصّة بها الدولة وقامت بتحيين أسعارها، بعد وضع منتجات جديدة من السجائر والمعسل للبيع لفائدة العموم.

وقد تمت المحافظة على الأسعار المتداولة والرسمية لمختلف السجائر ومواد الاختصاص، باستثناء نوع واحد من أوراق اللعب، ونوع واحد من الوقيد وذلك، وفق قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 9 سبتمبر 2022 صدر بالرائد الرسمي، الثلاثاء، يتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصّة بها الدولة وأسعارها.

وتم تحديد الأسعار طبقا للجدول المصاحب ضمن القرار الصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 13 سبتمبر 2022 ..