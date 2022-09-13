بورصة تونس تنهي معاملات الثلاثاء على شبه استقرار



أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الثلاثاء، على شبه استقرار ليسجل مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” تراجعا طفيفا في حدود 0،03 بالمائة عند مستوى 8183،05 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم الشركة التونسية للسيّارات قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،6 بالمائة (23 دينار)، مسجلا حجم تداول بقيمة 91 ألف دينار.

كما ارتفع سهم شركة بيع المنتوجات الصحية ” ليلا”، بنسبة 1،8 بالمائة (9،400 د)، علما وأن السهم حقق أكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 696 ألف دينار أي ما يعادل 17 بالمائة من التداول الجملي.

في المقابل، تراجع سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة بنسبة 4،3 بالمائة (0،440 د) متبوعا بسهم الشركة العصرية للخزف، الذي انخفض بنسبة 2،7 بالمائة (1،090 د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 332 ألف دينار، فيما حقق تطورا سنويا بنسبة 28،2 بالمائة.