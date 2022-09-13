الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوجه دعوة لأمير قطر..

غرفة مراكز تجميع الحليب تنبه من خطر فقدان مادة الحليب..

جامعة الثانوي تعلن تمسّكها بحجب أعداد الثلاثية الأولى..#خبر_عاجل

حريق في حقل نفطي جنوب إيران..

الشركة التونسية للكهرباء والغاز: تراكم الديون لا يؤثر على استمرارية التزويد بالكهرباء والغاز

2022/09/13 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ توضيحي الثلاثاء، أن تراكم ديون الشركة ومتخلداتها لدى مختلف الحرفاء، والتي ناهزت حاليا 2800 مليون دينار، لن يؤثّر البتة على نسق تزويد البلاد بالكهرباء والغاز الطبيعي
وأوضحت على إثر ما تم تداوله حول وضعيتها المالية وتأثيرها على استمراريتها، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي وتراكم الديون ، ستبقى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مستوى هذه التحديات وهذه الظروف الاستثنائية وستسهر على تأمين استمرارية التزويد بالكهرباء والغاز
وأبرزت الشركة في بلاغها، أنها نجحت في تأمين التزويد بالكهرباء خلال هذه الصائفة الاستثنائية من حيث الارتفاع القياسي في درجات الحرارة ورغم الظرف العالمي والطاقي الصعب، فقد تم تسجيل ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت ذروته يوم 08 سبتمبر 2022 على الساعة الثالثة والنصف 4677 ميغاوات مقابل 4472 ميغاوات تم تسجيلها السنة الفارطة.
وشددت الشركة على أنه بالرغم من وضعيتها المالية الصعبة فهي تحرص على الإيفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك الجانب الجزائري حيث تقوم الشركة باستخلاص كافة فواتيرها مع شركة الجزائرية “سوناتراش”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn