القصرين: القبض على شخص صادر في حقه 20 منشور تفتيش من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

ألقت، مصلحة شرطة النجدة ومصلحة الطريق العمومي ومنطقة الأمن بسبيطلة في ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص صادر في حقه 20 منشور تفتيش من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وترويج المخدرات وإستهلاك مخدرات إلى جانب السرقة .

وتمت هذه العملية بعد توفر معلومات للوحدات الأمنية بالجهة، تفيد بتحصن شخص أصيل معتمدية سبيطلة صادرة في شأنه مناشير تفتيش من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وقضايا إجرامية أخرى، فتم ايلاء الموضوع الأولوية القصوى وبإستشارة النيابة العمومية قامت الوحدات الامنية بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية للأمن العمومي بمنطقة القصرين.