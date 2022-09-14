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سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم سيصل الى 40 و51 دينار..#خبر_عاجل

2022/09/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

من المنتظر أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء المعروضة لدى القصابين ارتفاعا في الشهرين القادمين ، حيث سيصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 40 دينارا وفق ما اكّد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري.

وكشف العميري اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في تصريح لموزاييك أنّ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم في المساحات التجارية الكبرى، يتراوح حاليا بين 45 و51 دينارا، واصفا هذه الأسعار بـ”الخيالية”.

وأوضح أنّ السببين الرئيسيين وراء ارتفاع أسعار اللحوم هما ظاهرة تهريب الماشية وخاصة الأبقار، وتهميش قطاع اللحوم من طرف لوبيات التوريد التي تتمتع بعديد الاعفاءات.

وتحدّث العميري عن المقترحات التي سبق وتقدّمت بها الغرفة الوطنية للقصابين من أجل انقاذ هذا القطاع لكن ”لا من مجيب”، مندّدا بما اعتبره ”غياب التواصل مع المتدخلين في القطاع” الذين يرى أنهم يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم من تأزم، وفق تصريحه.

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