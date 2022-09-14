غلاء أسعار الأدوات المدرسية: ارتفاع مشط..بيع مشروط والتونسيون يفرون الى السوق الموازية..

تتجول بين الباعة المنتصبين بتونس العاصمة وتقلب الادوات المدرسية يمنة ويسرة على أمل العثور على أدوات بأسعار مناسبة في ظلّ الأسعار المشطّة هكذا كان حال “سعاد” ذات الخمسين ربيعا أم لستة أطفال جميعهم يدرسون في المرحلتين الابتدائية والاعدادية.

“قضيت أياما وأنا أتجول بين سوق “بومنديل” والمكتبات والسوق المفتوحة لبيع الادوات المدرسية من المنتج الى المستهلك ثم عدت مجددا الى الباعة المنتصبين لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي “،هكذا تحدثت “سعاد” لـ”المصدر” مؤكدة أن الأسعار خيالية بالنسبة للمحفظات المدرسية ومرتفعة بالنسبة لبقية المستلزمات المدرسية الأخرى من كراسات وأقلام وكتب وغيرها وهو ما تعجز عن توفيره لأبنائها.

غلاء الأسعار يفسد العودة المدرسية ونقطة بيع من المنتج الى المستهلك

وما “سعاد” إلا مثال عن الكثير من التونسيين الذين خيروا اللجوء الى الأسواق الغير منظمة لشراء مستلزمات العودة المدرسية في ظل الارتفاع المشط للأسعار هذه السنة.

وبهدف التخفيض في أسعار المواد المدرسية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر التونسية احدثت بدورها وزارة التجارة وتنمية الصادرات نقطة بيع للأدوات والمستلزمات المدرسية من المنتج إلى المستهلك بـ “فضاء الأخبار” أمام مقرّ وزارة المرأة بتونس العاصمة وتحتوي نقطة البيع على كتب وكراسات وأدوات مدرسية لمختلف المراحل الابتدائية.

وقد أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة “فيصل العباسي” في تصريح لـ”المصدر” أن المعرض شهد منذ افتتاحه يوم 12 سبتمبر الجاري اقبالا جيدا من المواطنين وهذا دليل على نجاح المعرض في ظل انهيار القدرة الشرائية مما دفع التونسيين للبحث عن أقل سعر ممكن وفق تعبيره.

وفي ما يخص نسب التخفيض في أسعار المستلزمات المدرسية بنقطة البيع من المنتج الى المستهلك مقارنة بالمكتبات قال انه لا يمكن وضع مقاربة صحيحة لأن السوق حر كل ونسبة الزيادة التي يقرها وفق تعبيره.

ونوه في السياق ذاته الى ان تكلفة المحفظة المدرسية المعروضة للبيع والتي تحتوي على كتب وكراسات وأدوات مدرسية على سبيل المثال لا تتجاوز 50 دينارا بالنسبة لمستوى سنة أولى وثانية ابتدائي، و60 دينارا بالنسبة لمستوى سنة ثالثة ورابعة ابتدائي و95 دينارا كحدّ أقصى بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي على حد قوله.

يتجول بين الرفوف ويدقق في الأسعار والحيرة تعلو محياه “محسن” أب لطفلتين احداهن تدرس بالسنة التاسعة أساسي التقاه “المصدر” بنقطة البيع المفتوحة من المنتج الى المستهلك يقول ان الاسعار لم تكن في مستوى الانتظارات وان نسبة التخفبض مقارنة بالمكتبات بسيطة جدا خاصة في ما يتعلق بأسعار الكراسات في ظل فقدان الكراس المدعم من الأسواق.

وفي ذات السياق استنكر محدثنا عدم وجود كراس “72 المدعم” في نقطة البيع بالاضافة الى الزامية عدم اقتناء أكثر من 4 أو 5 كراسات مدعمة من كل صنف متسائلا: ماذا سأفعل ب4 أو 5 كراسات وأنا لديا طفلتين؟”..

تونسيون يفرون من جحيم الأسعار الى السوق الغير منظمة

“يعجز اللسان” هكذا استهلت “لمية” التي رافقها “المصدر” في جولة من نقطة البيع من المنتج الى المستهلك الى السوق الغير منتظم بالعاصمة لمية أم لثلاثة أطفال لم تجد ظالتها في نقطة البيع حيث قدمت خصيصا من أريانة لاقتناء كراسات وعندما لم تجد الكراس المدعم التجأت للسوق بومنديل لتصطدم هناك بالبيع المشروط “باش تشري كراسات لازم تشري معاها أدوات ” .

واقرت لمية بعد جولتها بين الباعة المنتصبين بأن اسعار الكراسات منخفظة بكثير مقارنة باسعار المكتبات مستنكرة في الآن نفسه البيع مشروط وفق تعبيرها.

وتابعت القول “في ظل هذه الظروف وخاصة الغلاء المشط اليوم الكثير من التونسيين باتوا عاجزين عن توفير مستلزمات العودة المدرسية لأطفالهم.”

وأشارت الى ان الكراس المدعم مفقود وحتى في المكتبات يباع بـ”المعارف”..

ومن جانبه أكد احد باعة المنتصبين بطريقة غير منظمة وسط العاصمة في حديثه مع “المصدر” أن هناك اقبالا كبيرا من طرف المواطنين على اقتناء المستلزمات المدرسية من السوق الموازية مقارنة بسنة الفارطة مرجعا ذلك الى الارتفاع المشط للأسعار.

فقدان الكراس المدعم عمق الأزمة..

ومن جانبه كان رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك “عمار ضية” قد نبه في وقت سابق من الارتفاع المشط لأسعار المستلزمات المدرسية مما يجعل التونسيين عاجزين على توفير ضروريات المتعلقة بالعودة المدرسية.

كما حذر من انّ ارتفاع الأسعار وغياب الكراس المدعّم سيفتح باب السوق الموازية، منبها الأولياء من التوجّه إلى السوق الموازية واقتناء لوازم مدرسية مجهولة المصدر وفق تعبيره.

-وفي ما يلي أسعار بعض الكراسات بنقطة البيع من المنتج الى المستهلك:

*المدعم: كراس 72 بـ1400 /كراس 48 بـ950 مليم/ كراس 24 بـ430 مليم

*العادي: كراس 72 بـ3600/كراس 48 بـ2490 مليم/ كراس 24 بـ1230 مليم /كراس المحفوظات: 1899 مليم/كراس الموسيقى 2399 مليم/كراس tp200 بـ11.500 مليم.

-أسعار الكراسات في المكتبات (مع العلم ان السوق حرة وقد يختلف هامش الربح من مكتبة الى اخرى):

*الكراس العادي: كراس 72 بـ5400/كراس 48 بـ3100 مليم/ كراس 24 بـ1500 مليم /كراس المحفوظات: 2950 مليم/كراس الموسيقى 2700 مليم/ كراس 10/10 و5/5 السعر الجديد: 5900 مليم

كراس 300 كبيرة الحجم بـ21.000 /كراس tp200 بـ13.500 مليم.