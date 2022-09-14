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المرصد الوطني لسلامة المرور: غدا الخميس حملات تحسيسية بعدد من المؤسسات التربوية بمناسبة العودة المدرسية

2022/09/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2023/2022، ينظم المرصد الوطني لسلامة المرور بالتعاون مع هياكل المجتمع المدني صباح يوم غد الخميس حملات تحسيسية بعدد من المؤسسات التربوية وذلك تحت شعار”نقص من سرعتك قرب المدرسة

وتهدف هذه الحملة وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن المرصد الوطني لسلامة المرور تلقت “وات” نسخة منه، الى االرفع من درجة الوعي المروري لدى الأولياء والاطار التربوي و لمزيد تفعيل دورهم في توعية الأطفال بمخاطر الطريق

ودعا المرصد بهذه المناسبة أصحاب السيارات إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتخفيض من السرعة قدر الإمكان بمحيطات المؤسسات التربوية وعدم ركن السيارة في مكان محجر واعطاء أولوية المرور للتلاميذ

كما حث جميع الأولياء إلى العمل على توجيه نصائح يومية الى أبنائهم التلاميذ لتوعيتهم بالأخطار المرورية مشددا على ان يكون الأولياء قدوة لأطفالهم وذلك من خلال احترامهم لقواعد المرور

ودعا المرصد وفق ذات البلاغ ايضا الإطار التربوي الى حسن تأطير التلاميذ خاصة أوقات الدخول والخروج حفاظا على سلامتهم

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