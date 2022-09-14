زيادة في أجور هذا القطاع الأسبوع المقبل..#خبر_عاجل

أكّد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للإعلام صلب الاتحاد العام التونسي للشغل الهادي الطرشوني اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أن لقاءً جمعه اليوم برئيس جامعة مديري الصحف تم خلاله الاتفاق على الزيادة في أجور قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية على أن يقع يوم الاثنين المقبل تحديد نسبة الزيادة وتحديد موعد نهائي للإمضاء على محضر الزيادة في الأجور والملاحق التعديلية وسيكون مبدئيا في بحر الأسبوع المقبل ويشرف عليه الأمين العام للمنظمة الشغيلة.

وشدّد الطرشوني في تصريح لموزاييك أنه منذ 2019 لم يقع الزيادة في الأجور في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية نظرا للأزمة التي يعيشها القطاع وتداعيات جائحة كورونا.