زغوان: استرجاع ضيعة فلاحية دولية تمسح 382 هكتارا وتأجيل تنفيذ اخلاء مسكن داخلها

تمكنت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع المصالح الأمنية في الجهة من استرجاع ضيعة فلاحية بجوقار التابعة لمعتمدية الفحص تمسح 382 هكتارا من أشجار الزياتين واللوز ومن الأراضي البيضاء الصالحة للزراعات الكبرى، وذلك بمقتضى قرار إسقاط حق مشترك في شأن مستغلها السابق صادر عن وزيرالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية .

وذكر المدير الجهوي لأملاك الدولة بزغوان أحمد السقني ل”وات” أنه سيتم وضع العقار المسترجع على ذمة ديوان الأراضي الدولية لتوظيفه مؤقتا، في انتظار إعادة هيكلته عبر إسناده إلى مستثمر جديد.

ولفت إلى أنه تعذر تنفيذ قرار إخلاء بناية داخل الضيعة المذكورة، بسبب تمسك مواطن بعدم الخروج منها بدعوى أحقية تحوزه بالمسكن بمقتضى قرار قضائي وبحجة استغلال العقار وإعادة بنائه من طرف أسلافه منذ 1968، واشار إلى أن مصالح أملاك الدولة ستعمل بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذا الإشكال