عرض الرمز الاصلي لكاس العالم اليوم بتونس

تم اليوم الاربعاء باحد نزل الضاحية الشمالية بتونس العاصمة عرض الرمز الاصلي لكاس العالم لكرة القدم الذي وصل امس الى تونس في اطارجولة عالمية جاب خلالها الرمز الاصلي لكاس العالم عددا من البلدان ومنها الدول المتاهلة منتخباتها الى نهائيات مونديال قطر 2022 .

وقال دافيد تريزيغي لاعب المنتخب الفرنسي سابقا وسفير الاتحاد الدولي لكرة القدم و المرافق الاساسي لكاس العالم الاصلية بالمناسبة ” انا سعيد بالتواجد في تونس بمناسبة الجولة الدولية لكاس العالم وفي نفس الوقت الاحتفاء بتاهل المنتخب التونسي للمونديال المرتقب واتمنى ان يكون التوفيق الى جانبه في النهائيات وتحقيق مشوار يرتقي الى مستوى تطلعات جماهيره”.

واضاف لاعب المنتخب الفرنسي بطل العالم 1998 “كثيرا ما راودني حلم كاس العالم منذ الصغر وبعد مشوار كلاعب ضمن المنتخب الفرنسي نجحت في التتويج بهذا اللقب الثمين مما ترك في نفسي ذكريات خالدة ولحسن الحظ اتيحت لي اليوم فرصة متجددة لمعانقة كاس العالم كسفير ومرافق خلال هذه الجولة الدولية, فالحلم شرط اساسي لتحقيق الطموحات و الاهداف, وكرة القدم عالم سحري تتجاوز ابعاده الجوانب الفنية الى المقاصد الانسانية و الاجتماعية فهي لعبة تتمتع بشعبية كبيرة ووسيلة للارتقاء و التطور على جميع المستويات”.

وحول كاس العالم 2022 بقطر اوضح تريزيغي “المونديال موعد على قدر بالغ من الاهمية فهو المسابقة الكونية الاقوى وسنتابع خلاله اقوى المنتخبات وافضل اللاعبين في العالم حيث من المنتظر ان نعيش في قطر على وقع حفل كروي كبير سيتابعه مليارات البشر بكل شغف”.

يذكر ان الرمز الاصلي لكاس العالم مصنوع من الذهب الخالص ويبلغ وزنه 6.142 كلغ وتم على سطحه رسم شخصين يحملان الكرة الارضية عاليا ويعود تصميمه الحالي الى سنة 1974 .

يذكر ان رمز كاس العالم قد زار خلال السنة الحالية 51 دولة. وتشارك تونس في مونديال قطر2022 الذي يفتتح يوم 20 نوفمبر المقبل..