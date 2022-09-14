هذا موعد صرف المساعدات الاجتماعية لفائدة التلاميذ والطلبة

أعلن رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابراهيم بن ادريس، اليوم الاربعاء، أنه سيتم موفى الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل الانطلاق في صرف المساعدات الاجتماعية لفائدة التلاميذ والطلبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2022-2023.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن قيمة المساعدات الاجتماعية لفائدة التلاميذ والطلبة من العائلات المعوزة تضاعفت هذه السنة مقارنة بالسنة المنقضية حيث تطورت من حوالي 21 مليون دينار الى 42 مليون دينار.

ولفت إلى أنه سيتم خلال العودة المدرسية الحالية اسناد 100 دينار لكل تلميذ عوضا عن 50 خلال السنة الماضية لفائدة (429 ألف من التلاميذ) و 120 للطالب لفائدة (30 ألف طالب).

كما وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ممثلها ما قيمته 6ر4 ملايين دينار لاقتناء اشتراكات النقل المدرسية والجامعي لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، مشددا على أن هذه المنح والمساعدات تتنزل في اطار السعي للحد من الانقطاع عن التعليم وتوفير المستلزمات المدرسية.