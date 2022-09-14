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اصابة نائبة سابقة عن حركة النهضة بورم في الدماغ

2022/09/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت النائبة السابقة والقيادية بحركة النهضة لطيفة الحباشي اليوم الاربعاء 14 سبتمبر عن حصولها على جواز سفرها بعد حوالي شهر من تقديمها مطلب في الغرض استعدادا للسفر الي الخارج بهدف العلاج.

وكانت لطيفة الحباشي نبهت الي تأخر السلطات في تمكينها من جواز سفرها مشيرة الي انها اكتشفت مؤخرا اصابتها بورم في الدماغ يستوجب علاجا في الخارج بسبب عدم توفره في تونس.

ونشرت تدوينة قالت فيها كل يوم ألم من ورم في الدماغ اكتشفت اصابتي به منذ أشهر قليلة، لازلت صابرة ومحتسبة وأعطي فرصة للمنقلب لتمكيني من جواز سفري وحقي في الحياة و العلاج الوحيد أشعة خاصة prothontherapie غير المتوفر في تونس، دولة التنكيل بالإنسان.

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