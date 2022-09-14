فتاة تقتحم مصرفا بلبنان وتسترجع أموالها بقوّة السلاح

نجحت اللبنانية سالي حافظ في أخذ وديعتها من بنك “لبنان والمهجر” في السوديكو في ضواحي العاصمة بيروت والمقدرة بـ13 ألف دولار بعد دخولها إليه مسلحة.

وبررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته على صفحتها على فيسبوك، بأن سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله، حسب قولها.

رواية المودعة المسلحة

وفي أوّل تصريح لها بعد إقتحامها مصرف “لبنان والمهجر” في السوديكو، أعلنت المودعة سالي حافظ أنه “منذ زمن طويل وأنا أرجو البنك ولم يفِ أحد بوعوده معنا ولم تقف معنا أي وزارة”. ولفتت حافظ في مقابلة صحافية، الى أن “البنك سرقنا علناً وبشكل مباشر ورأيت أختي تموت أمام عيني ولم يعد لدي ما أخسره”.

وقالت “منذ يومين رجوت مدير البنك وقلت له أختي تموت، عرض إعطاءنا 200 دولار على الـ12 ألف لبناني بالشهر. ووصلت إلى حد قررت بيع كليتي حتى تتعالج شقيقتي”.

وأضافت “شفت شقفة منّي عم تدوب أمامي، وفي بنك فشخة عن بيتي في 20 ألف دولار جمعناها بعرق جبينا وأختي بحاجة إلى 50 ألف دولار ونحن بعنا نصف أغراض بيتنا”.

وتابعت “لم يعد أمامي حل ونحن أخذنا 13 ألف دولار، 12 ألفاً “فريش” والباقي على اللبناني ووثقنا ذلك عبر الكاميرات”.

واعتذرت حافظ عن الخوف الذي سببته لأي أحد وقالت، “لم أكن أريد إيذاء أحد سلاحي يلعب فيه ابن أختي وهو لعبة يستعملونها بالمسلسلات وأنا ضد السلاح المتفلت”.

وكان لافتاً ما نشرته سالي قبل يوم عبر صفحتها على فيسبوك أمس، إذ كتبت “يا عمري بوعدك لح تسافري وتتعالجي وترجعي توقفي عا إجريكي وتربّي بنتك لو بدّا تكلّفني حياتي عليي وعا أعدائي الله يشفيكي يا اغلى من روحي”.