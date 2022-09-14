الجرندي يبحث هاتفيا مع نظيره الاستوني التعاون الثنائي وفرص الشراكة

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي ،اليوم الاربعاء، هاتفيا، مع نظيره الاستوني، إيرماس راينسالو (Urmas Reinsalu).

ووفق بلاغ للخارجية، أكد الجرندي للوزير الاستوني أهمية الاستغلال الأمثل لاحتفال البلديْن بالذكرى الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية ثنائية/ من أجل إعطاء دفع جديد للتعاون في عديد المجالات.

وشدد الجرندي، وفق بلاغ وزارته، على أهمية تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات وتوافد السياح وتبادل الخبرات وتشبيك الباحثين من البلديْن. كما أكد ضرورة إرساء آلية مشاورات ثنائية لاستحثاث التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الإهتمام المشترك ولاستكشاف فرص تعاون وشراكة جديدة خاصة في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة.

?وثمّن وزير الخارجية التعاون القائم بين تونس واستونيا في مجال التكنولوجيات الحديثة .

وكان البلدان قد وقعا في ماي الفارط، على مذكّرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي في مجاليْ الرقمنة والحوكمة الالكترونية للخدمات الموجّهة للمواطن.

من جهة أخرى، أطلع الجرندي نظيره الاستوني على أبرز الأولويات الوطنية في علاقة بالمسار الإصلاحي بتونس، مع التشديد على التزام تونس الثابت بمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.

?من جانبه، أعرب الوزير الاستوني عن اهتمام بلاده بتوثيق التعاون مع تونس في مختلف المجالات وخاصة منها رقمنة الخدمات، باعتبار أثرها الملموس على حياة المواطن والقدرة التشغيلية العالية والمحتوى التكنولوجي الرفيع لهذه الاختصاصات.

?كما أكّد حرص بلاده على تعزيز التشاور بين البلدين على المستويات الثنائية والأوروبية ومتعدّدة الأطراف بخصوص أبرز القضايا الدولية الراهنة ولاسيما التحديات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المباشرة على الأمن الغذائي والطاقي في العالم.

?وفي هذا السياق، تبادل الجانبان كذلك وجهات النظر بشأن عدد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تأكيد المشاركة الاستونية في القمة 18 للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يوميْ 19 و20 نوفمبر القادم.