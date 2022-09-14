بورصة تونس تنهي حصة الإربعاء على تراجع طفيف

أقفلت بورصة تونس حصة، الإربعاء، على منحى سلبي ليشهد مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” تراجعا طفيفا في حدود 0،05 بالمائة عند مستوى 8187،69 نقطة وسط حجم تداول بقيمة 5،2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبروصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم مجموعة بولينا القابضة قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5،8 بالمائة (9،790د)، متبوعا بسهم الشركة التونسية للسيارات الذي ارتفع بنسبة 4،3 بالمائة (23،990د)، علما وأن السهم حقق تطورا منذ بداية سنة 2022 بنسبة 52،9 بالمائة.

وفي المقابل، تقهقر سهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 5،5 بالمائة (1،030د)، كما تراجع سهم ” اينيماد” بنسبة 4،2 بالمائة (7،450د).

واستأثر سهم شركة بيع المنتوجات الصحية، ” ليلا” بأكبر حجم تداول ، ليبلغ 1،5 مليون دينار، ما يعادل 29 بالمائة من الحجم الجملي للتداول خلال الحصة.