المنستير: تراجع صابة الزيتون بنسبة 65 في المائة من المعدل السنوي

قدرت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 بولاية المنستير ب20 ألف طن من الزيتون بنقص قدر ب 65 في المائة من المعدل السنوي الذي هو في حدود 57 ألف طن، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منيرة الغربي سهلول.

وينتظر بعد تحويل صابة الزيتون، الحصول على 4 آلاف طن من الزيت و13 ألف و200 م3 من المرجين مقابل 49 ألف طن من الزيتون أي 9 آلاف و800 طن من الزيت و32 ألف م3 خلال الموسم الفلاحي 2012-2022، وشهدت الجهة في الموسم الفلاحي الماضي رش مادة المرجين على مساحة 500 هك لفائدة 45 فلاحا.

وبرمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الفلاحين المعنين خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 انجاز 114 هك من الزياتين الجديدة من بينها 108 هك من زيتون الزيت و6 هك من زيتون الطاولة، وتعدّ الجهة حاليا 3 مليون و465 ألف أصل زيتون.

وكان لقلة تهاطل الامطار في موسم الخريف والشتاء الفارطين، أثر سلبي على أشجار الزياتين البعلية والتي تمثل قرابة 99 في المائة من غابات الزياتين بالجهة، وذلك رغم تساقط الامطار في شهري مارس وأفريل الماضيين، بما نتج عنه ضعف الصابة، حسب التقديرات الأخيرة إذ بلغت حسب التقديرات الأولية 26 ألف طن من الزيتون لتتراجع حسب التقديرات الثانية إلى 20 ألف طن.

ومن جهة اخرى ذكرت سهلول أنه لم يقع خلال السنة الفارطة تسجيل تدخلات بالمداواة الكيميائية ضدّ العسيلة والعثة وذبابة الزيتون، نظرا لضعف الإصابات المسجلة واشارت الى تواصل اليقظة لمنع دخول بكتيريا “قزيليلا فاستيديوزا” إلى البلاد، ويتم حاليا اجراء مسح ميداني لغابات الزياتين ومنابت الأشجار المثمرة بالجهة.