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أزمة الزيت المدعم تتعمق..وقرابة 25 مصنع في حالة افلاس..#خبر_عاجل

2022/09/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد اليوم رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية مختار بن عاشور أن 43 مصنعا لتعليب الزيت النباتي المدعم لم يتحصل على قطرة زيت واحدة منذ 15 أوت الفارط.

وأضاف بن عاشور أن أحد المصانع أغلق أبوابه، بينما يقدر عدد المصانع في وضعية إفلاس حاليا بين 20 و25 مصنعا بصدد دراسة تسريح العمال..

وأشار رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية في تصريح للاذاعة الوطنية أن 9 آلاف عامل هم في حالة بطالة فنية ولم يتمكنو من أجورهم، ولم تقدم وزارات التجارة و الصناعة و الشؤون الاجتماعية اية حلول بسبب الأزمة المالية، مضيفا أنه ليس هناك احتكار في الزيت المدعم بما أنه غير متوفر في البلاد وأن الدولة غير قادرة على توريده. “

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