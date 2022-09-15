السعودية تعرض 138 مليون يورو لاستضافة السوبر الإيطالي خلال ال 6 سنوات المقبلة

كشفت تقارير اعلامية اليوم الخميس عن اعتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم التقدم بعرض لاستضافة السوبر الإيطالي خلال الـ 6 سنوات المقبلة بمدينة الرياض.

ونقلت تقارير اعلامية ايطالية عن تقدم السعودية بعرض رسمي لاستضافة كأس السوبر الإيطالي في العاصمة الرياض خلال الـ6 سنوات القادمة.

وأعلنت ذات المصادر أن العرض السعودي لاستضافة السوبر الإيطالي يقدر بـ138 مليون يورو أي ما يقارب الـ516 مليون ريال سعودي.

واوضحت أنه في حالة الموافقة على هذا العرض ستقام البطولة بمشاركة 4 أندية على طريقة السوبر الإسباني التي تستضيفه المملكة ايضا وهم بطل ايطاليا و المتوج بالكأس بالإضافة إلى الوصيفين في المسابقتين.

وتجدر الاشارة الى أن السعودية استضافت كأس السوبر الإيطالي في نسختي 2018 و2019 قبل أن تعود البطولة لتقام في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا.