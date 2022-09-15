توننداكس يتراجع بنسبة 3ر0 بالمائة في إقفال حصة الخميس

أقفلت بورصة تونس حصة، الخميس ، على منحى سلبي ليشهد مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” تراجعا طفيفا في حدود 3ر0 بالمائة عند مستوى 56ر8151 نقطة وسط حجم تداول بقيمة 1ر3مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبروصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم شركة الإيجار العربية لتونس قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 6ر1 بالمائة (610ر2 د) وبتدفق ضعيف بقيمة 67 مليون دينار ، متبوعا بأسهم شركة “لاندور” التي حققت تطورا بنسبة 3ر0 بالمائة (020ر7 د) ومداولات بقيمة 158 مليون دينار

وفي المقابل، تقهقر سهم | شركة “سوتوتال” بنسبة 4ر3 بالمائة (360ر3 د) في حين سجلت مجموعة اتصالات تونس تدفق ضعيف بقيمة 34 مليون دينار

كما تراجعت أسهم شركة بيع المنتوجات الصحية، ” ليلا” بنسبة 5ر1 بالمائة (240ر9 د) وبحجم تداول بقيمة 946 مليون دينار