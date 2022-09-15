عاجل: هذه نسبة الزيادة في الاجر الادنى المضمون “السميغ”..

يوهم شركته بتعرّضه لبراكاج ليستولي على 17800 دينار..#خبر_عاجل

قريبا: روضة عمومية بالمركب التربوي البحر الأزرق..

إنقاذ 110 مهاجرين من الغرق وإحباط أربع عمليات هجرة غير نظامية

توننداكس يتراجع بنسبة 3ر0 بالمائة في إقفال حصة الخميس

2022/09/15 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس حصة، الخميس ، على منحى سلبي ليشهد مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” تراجعا طفيفا في حدود 3ر0 بالمائة عند مستوى 56ر8151 نقطة وسط حجم تداول بقيمة 1ر3مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبروصة، ” التونسية للأوراق المالية”.
وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم شركة الإيجار العربية لتونس قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 6ر1 بالمائة (610ر2 د) وبتدفق ضعيف بقيمة 67 مليون دينار ، متبوعا بأسهم شركة “لاندور” التي حققت تطورا بنسبة 3ر0 بالمائة (020ر7 د) ومداولات بقيمة 158 مليون دينار
وفي المقابل، تقهقر سهم | شركة “سوتوتال” بنسبة 4ر3 بالمائة (360ر3 د) في حين سجلت مجموعة اتصالات تونس تدفق ضعيف بقيمة 34 مليون دينار
كما تراجعت أسهم شركة بيع المنتوجات الصحية، ” ليلا” بنسبة 5ر1 بالمائة (240ر9 د) وبحجم تداول بقيمة 946 مليون دينار

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn