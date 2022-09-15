تونس وصفاقس الأعلى في عدد المقاعد: تفاصيل تمثيل كل ولاية في البرلمان المرتقب..#خبر_عاجل

طبقا للتوزيع الجديد للدوائر الانتخابية ولعدد المقاعد الراجعة لكل واحدة من ولايات الجمهورية صلب مجلس نواب الشعب المرتقب، حسب مرسوم تنقيح القانون الانتخابي الصادر مساء الخميس، كانت نسبة التمثيل الأعلى في البرلمان، وهي 13 نائبا، من نصيب ولايتي تونس وصفاقس، في حين كانت أدناها (3 مقاعد) بالنسبة لكل من ولايات زغوان والكاف وسليانة وتطاوين وتوزر وقبلي.

فقد تضمن المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والذي نشر مساء الخميس بالرائد الرسمي، تتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي، حدّد بمقتضاها عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد بـ161 مقعدا، مع تمثيل متفاوت لولايات الجمهورية (عدد النواب) تبعا لاعتبارات ديمغرافية بالأساس.

وكان العدد السابق للمقاعد في البرلمان هو 217 مقعدا. وأصبح عدد الدوائر الانتخابية، وفق المرسوم الجديد، 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.

ووفق الجدول الأول المصاحب لنص المرسوم، تم في الغالب اعتماد المعتمديات داخل أرض الوطن كدائرة انتخابية، في حين ضمت بعض الدوائر أكثر من معتمدية.

وبحسب البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية، يبلغ عدد المعتمديات في الجمهورية التونسية 274 معتمدية.

وفي الخارج ضبطت الدوائر الانتخابية كالتالي، 3 دوائر في فرنسا ودائرة في إيطاليا ومثلها في ألمانيا وخصصت دائرة واحدة لكل من بقية الدول الأوروبية والدول العربية ودول آسيا واستراليا ودائرة لإفريقيا وأخرى للأمريكيتين.

وتبعا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، والذي لم يتم فيه آليا التقيد بالتقسيم الإداري للمعتمديات في اعتماد الدوائر الانتخابية (هناك دوائر تضم 3 أو 4 معتمديات)، توزع جدول عدد المقاعد المخصصة لكل واحدة من ولايات الجمهورية على النحو التالي:

ـ ولاية تونس: 13 مقعدا

ـ ولاية أريانة: 8 مقاعد

ـ ولاية بن عروس: 9 مقاعد

ـ ولاية منوبة: 5 مقاعد

ـ ولاية نابل: 11 مقعدا

ـ ولاية زغوان: 3 مقاعد

ـ ولاية بنزرت: 7 مقاعد

ـ ولاية باجة: 4 مقاعد

ـ ولاية جندوبة: 5 مقاعد

ـ ولاية الكاف: 3 مقاعد

ـ ولاية سليانة: 3 مقاعد

ـ ولاية سوسة: 9 مقاعد

ولاية المنستير: 8 مقاعد

ـ ولاية المهدية: 6 مقاعد

ـ ولاية صفاقس: 13 مقعدا

ـ ولاية القيروان: 7 مقاعد

ـ ولاية القصرين: 6 مقاعد

ـ ولاية سيدي بوزيد: 6 مقاعد

ـ ولاية قابس: 5 مقاعد

ـ ولاية مدنين: 7 مقاعد

ـ ولاية تطاوين: 3 مقاعد

ـ ولاية قفصة: 4 مقاعد

ـ ولاية توزر: 3 مقاعد

ـ ولاية قبلي: 3 مقاعد