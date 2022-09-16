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الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها الى مطار هيثرو لندن

2022/09/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الخطوط التونسية عن استئناف الرحلات الجوية باتجاه مطار هيثرو لندن (البوابة رقم 2) انطلاقا من غد السبت 17 سبتمبر 2022

وأشارت الناقلة الوطنية، في بلاغ لها، الجمعة، الى تخصيص يومي الثلاثاء والسبت من كل اسبوع لتأمين رحلاتها نحو هذه الوجهة

وأكدت امكانية الاتصال بالوكالة في لندن للحصول على مزيد من المعلومات عبر الهاتف: 442088341055+
أو عبر مركز النداء من تونس على الرقم 81 10 77 77 أو من الخارج عبر (+216) 70 103 700 / (+216) 70101300 أو البريد الالكتروني callcenter@tunisair.com.tn

يذكر ان الخطوط التونسية قد اكدت يوم 23 جويلية 2022 تحويل رحلاتها الجوية القاصدة مطار هيثرو لندن الى مطار لندن ستانستيد

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