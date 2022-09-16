رسميا-بالأرقام: هذه قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية..#خبر_عاجل

تم امس رسميا امضاء اتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة ينص على الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية.

وتترواح الزيادة في الأجور ما بين 65 و100 دينار حسب تصنيف الموظفين بعنوان سنوات 2023 و2024و2025 …

وفي ما يلي التفاصيل:

ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل امضى امس رسميا مع الحكومة اتفاقا شاملا نص على الزيادة في اجور موظفي الدولة والقطاع العام وعلى لترفيع في الأجر الأدنى المضمون ، وعلى تعديل المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض وعلى تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021.