تطاوين: عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة ينفذون تجمعا عماليا امام مقر الولاية بسبب عدم صرف الاجور



نفذ عدد من عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، صباح اليوم الجمعة، تجمعا عماليا امام مقر ولاية تطاوين، للاحتجاج على تاخر صرف اجورهم لشهر اوت الماضي وحرمان ابنائهم التلاميذ من اقتناء مستلزمات عودتهم المدرسية.

واوضح الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة مبارك السالمي في تصريحه ل”وات” انه يتم في كل مرة يقع الاحتجاج فيها على الاوضاع المهنية، تقديم انصاف حلول لا تعكس جدية اي حكومة في التعاطي مع ملف شركات البيئة ولا سيما شركة البيئة بتطاوين التي تعتبر نموذجا من حيث الانتاج والانتاجية، وفق قوله.

واكد السياري انه رغم تفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، والتوصل الى ابرام اتفاقات تراعي هذا الوضع وما صاحبها من تنازلات، الا ان هذه الاتفاقيات لم تفعل بعد، مشيرا الى ان قرار التصنيف هو حجز الزاوية الذي يضع حدا لكل هذه المماطلات، واضاف ان الامر اصبح يتعلق بالتاخير غير المبرر لاجور العمال الذين ينتظرون مستحقاتهم لاعادة ابنائهم الى الدراسة، واصفا حالة عمال الشركة ب”الماساوية”.

وحمل كاتب عام النقابة الاساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين كل السلط المركزية والجهوية المعنية مسؤولية حرمان 2500 عامل بشركة عمومية من اجورهم، واصفا ذلك بال”التحيل”، داعيا رئاسة الحكومة الى الجلوس الى طاولة الحوار وتفعيل كل الاتفاقات، وجعل هذه المؤسسة قادرة على الاعتماد على ذاتها، وفي انتظار ذلك طالب برصد الاعتمادات اللازمة لاجور العمال دون توقف او تاخير.

واقترح السياري الاسراع بايجاد حلول تجعل من التحدي هدفا تعمل الحكومة والعمال على تحقيقه لتحسيس الجميع بالاطمئنان على مستقبلهم وتوضيح التمشي المعتمد، مجددا طلب العمال الاسراع بصرف الاجور وعقد جلسة قريبا لاقرار الاتفاقات وتصنيف الشركة وتحيين شبكة الاجور واقرار قانون اساسي للمؤسسة وخلق مناخ مناسب للعمل