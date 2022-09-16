تفاصيل حجز 8 أطنان من “البطاطا” اثر مداهمة مخزن عشوائي بأكودة..

تمكنت وحدات الشرطة البلدية وأعوان مركز الأمن بأكودة وفريق من الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، من مداهمة مخزن عشوائي (وحدة انتاج البطاطا المعدة للقلي)، وحجز 8 أطنان من “البطاطا” مخزنة بغاية الاحتكار.

وبطلب فواتير الشراء من صاحب المخزن، تبين عدم تحوزه على أية وثيقة إثبات، وقد اذن ممثل الادارة الجهوية للتجارة بحجز البضاعة الموجودة حجزا فعليا (8 أطنان بقيمة مالية جملية حوالي 12 الف دينارا) مع تحرير محضر اقتصادي من أجل “عدم الاستظهار بفواتير الشراء عند أول طلب”.

وقد تعهدت الادارة الجهوية للتجارة بسوسة بمواصلة الإجراءات واعادة ضخ المنتوج بمسالك التوزيع القانونية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني على “الفايسبوك”.